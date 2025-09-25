Інтерфакс-Україна
Події
08:07 25.09.2025

За добу росіяни завдали понад 580 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Протягом доби війська РФ завдали 582 удари по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська рф здійснили один авіаційний удар по Гуляйполю. 393 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Вербове, Чарівне, Малу Токмачку, Новоданилівку та Щербаки", - зазначив він.

Також 2 обстріли з РСЗВ зафіксовано по території Новоандріївки та Полтавки, ще 186 артилерійських ударів – по Червонодніпровці, Плавнях, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

"Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", - підсумував Федоров.

 

