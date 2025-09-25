Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 122 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Загарбники завдали чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29423