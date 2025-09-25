Зеленський подякував королю Швеції за підтримку та обговорив участь країни в відбудові України

Президент України Володимир Зеленський подякував королю Швеції Карлу XVI Густаву за зустріч та обговорив з ним участь Швеції у відбудові України.

"Говорили про участь Швеції у відбудові України. Окремо обговорили підтримку реформи шкільного харчування, яку реалізують в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Ми розраховуємо на внесок Швеції в її подальше впровадження", - інформує президент в дописі у Телеграм.

Також глава Української держави наголосив: "Дякую Його Величності та всьому народові Швеції за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати".

