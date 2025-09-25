Інтерфакс-Україна
Події
01:26 25.09.2025

Зеленський подякував королю Швеції за підтримку та обговорив участь країни в відбудові України

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський подякував королю Швеції Карлу XVI Густаву за зустріч та обговорив з ним участь Швеції у відбудові України.

"Говорили про участь Швеції у відбудові України. Окремо обговорили підтримку реформи шкільного харчування, яку реалізують в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Ми розраховуємо на внесок Швеції в її подальше впровадження", - інформує президент в дописі у Телеграм.

Також глава Української держави наголосив: "Дякую Його Величності та всьому народові Швеції за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16236

Теги: #швеція #зустріч #зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

Сибіга: разом ми прийняли Нью-Йоркську декларацію і підтвердили, що Крим - це Україна

Нью-Йоркська декларація Міжнародної Кримської платформи закликає РФ припинити агресію в Україні

"УЗ" повідомила про знеструмлення дільниць на Миколаївщині та Кіровоградщині, очікуються затримки поїздів

МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки у $65 млрд – Підласа

Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне

Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

Стубб: Ми не знаємо як виглядатиме новий світовий порядок, треба почекати щонайменше п’ять-десять років

