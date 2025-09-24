Інтерфакс-Україна
Події
21:22 24.09.2025

Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

1 хв читати

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела на Донеччині селекторну нараду за участю колег-міністрів та начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Підготовка до опалювального сезону, енергетична безпека, розселення внутрішньо переміщених осіб – ці та інші питання життєдіяльності Донецької області у фокусі уваги", - зазначила вона.

Вона додала, що підготували низку рішень для найближчого засідання Уряду та наголосила на необхідності підтримки прифронтових громад: "Життя у прифронтових громадах має тривати. Працюємо, щоб надавати їм потрібну підтримку від держави".

 

Теги: #нарада #донецька #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 22.09.2025
Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

14:54 22.09.2025
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

10:24 19.09.2025
Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

20:30 18.09.2025
Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

21:17 15.09.2025
До 19 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську

До 19 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську

21:37 10.09.2025
Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

08:07 08.09.2025
ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

10:42 06.09.2025
УЗ: відновлення колій і контактної мережі після обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби

УЗ: відновлення колій і контактної мережі після обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби

20:13 04.09.2025
Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

20:57 23.08.2025
Сили оборони відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині

Сили оборони відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Рамдіном і подякував за підтримку України

Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив заклик Трампа вжити "значущих кроків для припинення війни" між РФ та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА