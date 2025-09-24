Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела на Донеччині селекторну нараду за участю колег-міністрів та начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Підготовка до опалювального сезону, енергетична безпека, розселення внутрішньо переміщених осіб – ці та інші питання життєдіяльності Донецької області у фокусі уваги", - зазначила вона.

Вона додала, що підготували низку рішень для найближчого засідання Уряду та наголосила на необхідності підтримки прифронтових громад: "Життя у прифронтових громадах має тривати. Працюємо, щоб надавати їм потрібну підтримку від держави".