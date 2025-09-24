Інтерфакс-Україна
Події
16:41 24.09.2025

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

2 хв читати
Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Росія продовжує обстріли поблизу Запорізької АЕС незважаючи на ризик аварії, через слабкість міжнародних інститутів божевілля продовжується, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росії нашої ЗАЕС. Нічого втім не змінилося. Ось вчора станція зазнала чергового блекауту. А Росія не припиняє обстріл, навіть поблизу самої станції. Тому що міжнародні інститути такі слабкі, божевілля продовжується”, - сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

Президент нагадав, що недавно російські дрони порушили повітряний простір Польщі, а Естонія була змушена була наполягати на скликані засідання Радбезу ООН, через те, що російські винищувачі навмисне порушили її повітряний простір.

“Молдова захищається знову від російського втручання. Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. А глобальна реакція знову таки недостатня”, - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Європа не може дозволити зараз втратити Молдову, і важливо пам’ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії.

“Ми втратили той момент. Для Європи підтримати Молдову багатого не вартуватиме. А от не зробити цього - матиме набагато вищу ціну. Саме тому Європейський Союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичними жестами”, - додав президент.

Теги: #зеленський #заес #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 24.09.2025
Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

14:26 24.09.2025
Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

11:56 24.09.2025
Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця війни, - Зеленський

Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця війни, - Зеленський

10:11 24.09.2025
У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

09:36 24.09.2025
На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

07:41 24.09.2025
Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих

Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих

00:56 24.09.2025
Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

00:06 24.09.2025
Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

23:28 23.09.2025
Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

ОСТАННЄ

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

Путін хоче розширювати війну, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп відбулася у вівторок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА