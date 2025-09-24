Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Росія продовжує обстріли поблизу Запорізької АЕС незважаючи на ризик аварії, через слабкість міжнародних інститутів божевілля продовжується, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росії нашої ЗАЕС. Нічого втім не змінилося. Ось вчора станція зазнала чергового блекауту. А Росія не припиняє обстріл, навіть поблизу самої станції. Тому що міжнародні інститути такі слабкі, божевілля продовжується”, - сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

Президент нагадав, що недавно російські дрони порушили повітряний простір Польщі, а Естонія була змушена була наполягати на скликані засідання Радбезу ООН, через те, що російські винищувачі навмисне порушили її повітряний простір.

“Молдова захищається знову від російського втручання. Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. А глобальна реакція знову таки недостатня”, - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Європа не може дозволити зараз втратити Молдову, і важливо пам’ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії.

“Ми втратили той момент. Для Європи підтримати Молдову багатого не вартуватиме. А от не зробити цього - матиме набагато вищу ціну. Саме тому Європейський Союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичними жестами”, - додав президент.