10:29 24.09.2025

Медбрат лікарні Херсона коригував повітряні атаки ворога

Служба безпеки України затримала у Херсоні завербованого ворогом 26-річного медбрата міської лікарні, який коригував повітряні атаки РФ по обласному центру та його околицях.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що серед основних цілей ворога були запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ. Також окупанти сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

“Фігурант збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Як пасажир у маршрутному автобусі, він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців”, - йдеться в повідомленні.

Потім, за інформацією української спецслужби, зловмисник прямо на робочому місці у медустанові позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером звітував до ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його розвідактивність та провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта.

Як встановило розслідування, медик був завербований окупантами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до РФ та пішов на співпрацю з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #херсон #сбу #агент_рф

