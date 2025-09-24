Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що нещодавні вторгнення Росії в європейський повітряний простір є "доказом того, що всі європейські народи також стикаються із загрозами дестабілізації з боку Росії", повідомляє CNN.

"Ми ізолюємо себе. Розбіжностей стає все більше, і це заважає світовому порядку. Світ руйнується, і це зупиняє нашу колективну здатність вирішувати основні конфлікти нашого часу та заважає нам вирішувати глобальні проблеми", - сказав Макрон на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Макрон зазначив, що Франція "пишається тим, що є серед народів Організації Об’єднаних Націй", і сказав, що організацію "не можна замінити".

"Саме з цієї причини ті, хто є її найжорстокішими критиками, також є тими, хто хоче змінити правила гри, бо вони хочуть здійснити домінування. І це люди, які не хочуть, щоб переважало спільне благо. Вони хочуть служити своїм інтересам", - сказав він.

Свою промову Макрон завершив закликом до єдності.

"У нас є один обов'язок - діяти разом, знову будувати цей багатосторонній підхід з тією ж вірою, з тією ж рішучістю, що й батьки-засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це з ще більшою ефективністю, але з тією ж волею", - підсумував французький лідер.