24 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1309 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1309 RUSSIAN AGRESSION

24 вересня відзначають Міжнародний день караванника, Всесвітній день досліджень раку, Всесвітній тиждень сітківки ока, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення, Всесвітній день горили, Всесвітній день шкільного молока.

У США - День жіночого здоров’я та фітнесу.

Православна церква вшановує пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Теклі.

Міжнародний день караванника

Професійне свято присвячене каравановожатим та всім учасникам транспортних колон і суднових караванів. Засноване 1995 року Міжнародною асоціацією з координації вантажних операцій (ICHCA) для вшанування важливої ролі цих професіоналів в убезпеченні та ефективності вантажних перевезень.

Дата святкування обрана на честь дня народження Вільяма Адамса, відомого британського мореплавця і навігатора, який вважається першим європейцем, що досяг берегів Японії. За іншою версією, свято приурочене до закінчення Гіджри — переселення пророка Магомета і перших мусульман з Мекки до Медіни.

Всесвітній день досліджень раку

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком та підтримці наукових зусиль, спрямованих на пошук нових методів лікування та профілактики цього захворювання.

Мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про важливість досліджень раку, підтримці наукових досліджень та інновацій у сфері онкології, залученні фінансування для дослідницьких проєктів та інформуванні громадськості про новітні досягнення у лікуванні та профілактиці раку.

Всесвітній тиждень сітківки ока

Цей тиждень присвячений підвищенню обізнаності про захворювання сітківки ока та важливість своєчасної діагностики і лікування.

Захід проводиться від 2010 року і має на меті інформувати суспільство про найпоширеніші дегенеративні хвороби сітківки, такі як макулярна дегенерація, діабетична ретинопатія та інші. Сітківка ока є внутрішньою оболонкою ока, яка складається з великої кількості клітин, що чутливо реагують на світлові промені. Саме на сітківку проєктується зображення, яке потім перетворюється на нервові імпульси і передається до мозку, де ідентифікується як зоровий образ.

Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення

Заснований 2008 року за ініціативою Глобальної коаліції компаній-розробників програмного забезпечення, різних асоціацій та незалежних розробників. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність стосовно проблем, пов’язаних із патентуванням програмного забезпечення. Патенти на програмне забезпечення можуть обмежувати інновації та створювати бар’єри для малих і середніх підприємств, які займаються розробкою програмного забезпечення.

Всесвітній день горили

Всесвітній день горили відзначається щороку 24 вересня — це міжнародний день, присвячений гібонам. Мета цієї події підвищити обізнаність про горил, їхню біологію, загрози, з якими вони стикаються, і дії задля охорони.

День жіночого здоров’я та фітнесу

День жіночого здоров'я та фітнесу відзначають у США щороку в останню середу вересня, пропагуючи важливість здоров'я та фітнесу для жінок різного віку.

Всесвітній день шкільного молока

Всесвітній день шкільного молока відзначається у всьому світі в останню середу вересня. Це день визнання користі шкільного молока для здоров'я та важливості програм шкільного харчування, які надають молоко безпосередньо учням.

Цього дня народилися:

1972 - Українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова;

1975 - Український поет-слемер, співак та шоумен Артем Полежака;

1984 - Українська легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Ще в цей день:

1993 - Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), її очільник - останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;

1995 - Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 - У Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;

2004 - Під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють "яєчний замах" на Віктора Януковича;

2015 - Тиснява в передмісті Мекки під час хаджу, кількість загиблих оцінюється від 760 до 2400 осіб;

2023 - Капсула з американської АМС OSIRIS-REx з ґрунтом астероїда (101955) Бенну успішно повернулася на Землю.

Церковне свято:

День пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Текли

Свята Текла була однією з перших жінок-християнок і ученицею апостола Павла. Текла народилася в Іконії (сучасна Туреччина) і, почувши проповіді апостола Павла, вирішила присвятити своє життя Христу. Вона відмовилася від шлюбу, що викликало гнів її нареченого та родини. Теклу переслідували, але вона чудом уникала смерті, що ще більше зміцнювало її віру. Її життя стало прикладом для багатьох християн, а її відданість і стійкість зробили її однією з найбільш шанованих святих у християнській традиції. Вона вважається покровителькою жінок, які прагнуть духовного життя, і тих, хто зазнає переслідувань за свою віру.

Іменини: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.