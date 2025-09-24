Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна в Україні швидко не завершиться.

"Будемо говорити відверто, Україні дуже добре вдається зупиняти цю величезну армію, це вражає. Ця війна мала закінчитися за 3-4 дні, люди казали, все буде швидко, і треба віддати належне українцям і всім причетним - вона досі триває, і для Росії це недобре. Росія постає не в дуже привабливому світлі після трьох з половиною років дуже важких боїв. І схоже, що вона не закінчиться ще довго", - сказав глава Білого дому під час його спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Він зазначив, що Росія "не виглядає дуже видатною", оскільки вона вже витратила на війну проти України три з половиною роки. Хоча Москва планувала завершити війну швидко.

На запитання про те, чи він все ще довіряє Володимиру Путіну, Трамп відповів, що повідомить за місяць.