Трамп і Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги

Президенти США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги, а також розкритикували агресію Росії.

"… (Україна – ІФ-У) теж може битися, і вони довели це. Можливо Росія це паперовий тигр. Я не знаю, хто вони, але 3,5 роки бойових дій і вбивств усіх підряд, вбивств по 7 тисяч чоловік на тиждень заради нічого... заради нічого. Це жахливо", - заявив Трамп.

Він зазначив, що вони (росіяни – ІФ-У) мають багато ентузіазму. "Це жахлива війна, вона мала закінчитися. Росія мала зупинити її. Минуло 3,5 роки, і вони просунулися не так далеко. Тож подивимося, що станеться", - сказав він.

Він також відзначив роль міжнародної допомоги. "Франція зробила добре. І ви зробили добре", – зазначив Трамп, коментуючи підтримку союзників.

При цьому американський президент підкреслив, що його спроби співпраці з Володимиром Путіним "на жаль, не значили нічого".

Також Трамп наголосив, що Україні необхідно повернути захоплені території.

"Більшість із вас бачили останню заяву, яку я опублікував, зовсім недавно. І я радий, що ви її побачили. Я так відчуваю. Я справді так відчуваю. Нехай повернуть свою землю. Тож подивимося, як це все спрацює", - зазначив президент.

Як повідомлялося, Трамп припускає, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе і що США продовжуватиме надалі постачати зброю для НАТО. Також він зазначив, що Україна "може зайти далі".

Джерело: https://x.com/Elysee/status/1970584271091048887