Інтерфакс-Україна
Події
01:40 24.09.2025

Трамп і Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги

2 хв читати

Президенти США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги, а також розкритикували агресію Росії.

"… (Україна – ІФ-У) теж може битися, і вони довели це. Можливо Росія це паперовий тигр. Я не знаю, хто вони, але 3,5 роки бойових дій і вбивств усіх підряд, вбивств по 7 тисяч чоловік на тиждень заради нічого... заради нічого. Це жахливо", - заявив Трамп.

Він зазначив, що вони (росіяни – ІФ-У) мають багато ентузіазму. "Це жахлива війна, вона мала закінчитися. Росія мала зупинити її. Минуло 3,5 роки, і вони просунулися не так далеко. Тож подивимося, що станеться", - сказав він.

Він також відзначив роль міжнародної допомоги. "Франція зробила добре. І ви зробили добре", – зазначив Трамп, коментуючи підтримку союзників.

При цьому американський президент підкреслив, що його спроби співпраці з Володимиром Путіним "на жаль, не значили нічого".

Також Трамп наголосив, що Україні необхідно повернути захоплені території.

"Більшість із вас бачили останню заяву, яку я опублікував, зовсім недавно. І я радий, що ви її побачили. Я так відчуваю. Я справді так відчуваю. Нехай повернуть свою землю. Тож подивимося, як це все спрацює", - зазначив президент.

Як повідомлялося, Трамп припускає, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе і що США продовжуватиме надалі постачати зброю для НАТО. Також він зазначив, що Україна "може зайти далі".

Джерело: https://x.com/Elysee/status/1970584271091048887

Теги: #війна #макрон #трамп #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:01 24.09.2025
Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

23:46 23.09.2025
Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

23:30 23.09.2025
Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

23:28 23.09.2025
Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

22:48 23.09.2025
Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

22:33 23.09.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

22:15 23.09.2025
Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

18:04 23.09.2025
Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

17:46 23.09.2025
Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

ОСТАННЄ

Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА