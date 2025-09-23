Інтерфакс-Україна
21:10 23.09.2025

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні, наголосивши на підтримці ЄС українських дітей.

"Я рада оголосити сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням. Ви сказали, наскільки це важливо. І я рада підтримати вас тут", - сказала вона під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку у вівторок.

