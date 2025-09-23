Інтерфакс-Україна
Події
18:25 23.09.2025

На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів засідання Ради оборони. Про це він повідомив у телеграм-каналі у вівторок, 23 вересня.

"Сьогодні розпочали з теми евакуації. Тих громад Синельниківщини, де надто небезпечно. Найперше вивозимо дітей і людей з інвалідністю. На добу – майже 70 мешканців. Аби вони зрозуміли необхідність цих кроків, з ними працюють представники районної влади та громад. Неабияк допомагають фахівці від ДСНС і громадські організації", - написав Лисак за результатами наради.

Він наголосив, що жителям області слід уникати скупчень місцевих на територіях, які щільно обстрілюють росіяни.

"Додатково проговорили цей момент з представником Укрпошти", - додав голова ОВА.

Крім того, в ході засідання були представлені доповіді відповідальних за будівництво фортифікацій та хід мобілізації.

"Йшлося й про убезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Перед стартом опалювального сезону – це важливий момент", - зазначив Лисак.

Теги: #дніпропетровщина #лисак #евакуація

