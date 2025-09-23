Волонтери УЧХ допомагали ліквідовували наслідки авіаударів РФ у Запоріжжі

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) разом з рятувальниками ліквідовували наслідки російських авіаударів у Запоріжжі.

"Цієї ночі вкотре Запоріжжя опинилось під обстрілами. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами міста працювали на місці ліквідації наслідків обстрілу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери супроводжували роботу ДСНС України, надавали першу психологічну допомогу постраждалим та чергували, щоб у разі потреби надати першу допомогу.

Як повідомлялося, армія РФ вночі завдала по Запоріжжю шість авіаударів із застосуванням ФАБів. Внаслідок авіаудару одна людина загинула. Виникли пожежі у приватній забудові та на території об'єктів промислової інфраструктури.