Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

Росіяни атакували в Сумському районі пожежний автомобіль, який їхав на виклик, повідомила ДСНС України у Телеграм у понеділок.

"22 вересня в другій половині дня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Під час руху, ворог ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники", - сказано в повідомленні ДСНС.

За інформацією служби ніхто з особового складу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі. Пошкоджено пожежний автомобіль.

"Обстріл рятувальників — це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора, який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям", - наголошує ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/50086