БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

Російські безпілотники атакують один з об'єктів критичної інфраструктури в Чернігові, повідомляє у понеділок ввечері начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА", - написав Брижинський у Телеграм. Пізніше він написав: "Було зафіксовано другий вибух. Ворог атакує один з об'єктів критичної інфраструктури".

За його словами, інформація по наслідкам уточнюється, станом на зараз постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3488