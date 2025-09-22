Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Як розповів Єрмак, хлопці хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано. Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. "Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці. Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками", - зазначив Єрмак.

25 липня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1 458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога. Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще понад 70 дітей, підлітків та юнаків, а також дехто з їх батьків.