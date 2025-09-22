Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Протягом минулого тижня команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС повідомляла про те, що майже щодня чула військові дії, а команди МАГАТЕ, присутні на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС і на території Чорнобильської АЕС, також майже щодня чули сирени повітряної тривоги.

Про це повідомило агентство з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі у понеділок.

Окрім того, у четвер вранці команду МАГАТЕ у Чорнобилі розбудили звуки численних вибухів. Пізніше інспекторам повідомили, що над зоною відчуження, приблизно за п'ять кілометрів від об'єкта, було виявлено кілька безпілотників, а звуки, які чула команда, були звуками зенітного вогню.

"Моя позиція залишається незмінною. Я глибоко стурбований збільшенням частоти повідомлень про діяльність дронів поблизу ядерних об'єктів. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості, щоб запобігти ядерній аварії", – заявив Гроссі

За повідомленням агентства, протягом вихідних команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, була поінформована про новозбудовану греблю, яка ізолює один із каналів станції від його охолоджувального басейну. Вказаний канал наразі постачає воду для охолодження декількох систем станції, таких як трансформатори, що забезпечують електроенергією шість реакторних блоків для функціонування їх систем безпеки.

Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупинення з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для своїх систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів відпрацьованого палива.

Як пояснили в МАГАТЕ, хоча ЗАЕС продовжує використовувати воду з підземних свердловин на території станції для охолодження цих важливих систем, гребля була побудована для збереження води в каналі, щоб забезпечити охолодження інших систем станції, необхідних для підтримання станції у стані безпечного зупинення протягом тривалого часу.

Команда МАГАТЕ також була поінформована про те, що на об'єкті здійснюється перекачування води з охолоджувального басейну в ізольовану частину цього каналу і що поточний рівень води в каналі знаходиться більш ніж на метр вище точки, в якій охолоджувальні насоси припинять свою роботу. Окупаційна адміністрація ЗАЕС також розглядає інші варіанти забезпечення електроенергією своїх реакторних блоків для підтримки роботи систем безпеки, а також інші заходи для охолодження трансформаторів блоків.

"Це підкреслює поточні виклики у забезпеченні надійного охолодження шести реакторів ЗАЕС та їх систем безпеки, необхідних для підтримання довгострокового холодного зупинення", – наголосив Гроссі.

За його словами, потенційна втрата охолодження внаслідок вичерпання води в цьому каналі ЗАЕС є реальною проблемою з точки зору ядерної безпеки.

За інформацією МАГАТЕ, на трьох діючих АЕС України два з дев'яти енергоблоків зупинені для технічного обслуговування та перезавантаження палива, що включає також в себе роботи на деяких зовнішніх лініях електропередачі.

Протягом минулих вихідних два реактори мали знижений рівень потужності через обмеження енергосистеми – наразі обидва вони вже повернулися до номінального рівня потужності.