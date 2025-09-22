Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Європейський Союз у п'ятницю, 26 вересня, проведе у відео-форматі зустріч "стіна дронів", яку скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, на зустріч не запросили представників Словаччини та Угорщини, повідомила "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії Тома Реньє.

"Справді, (Угорщина і Словаччина не будуть присутні – ІФ-У) на цьому початковому етапі обговорень", – повідомив Реньє, висловлювання якого наводить видання у понеділок.

За словами Реньє на зустрічі будуть присутні 7 країн-членів ЄС — Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія. Також запрошення взяти участь надіслане й Україні.

"Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі (участь братимуть) лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна", – додав речник.

Реньє уточнив, що зустріч є продовженням заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо необхідності створення "стіни дронів" після недавніх інцидентів у Румунії та Польщі.

"Що саме буде обговорюватися – країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків – у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами", – сказав речник.

Як повідомлялося раніше, єврокомісар з питань оборони Кубілюс планує скликати переговори з міністрами оборони країни ЄС щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону. За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.