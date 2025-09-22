Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 167 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 34 наступальних дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 167 окупантів, з яких 98 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські воїни знищили 23 безпілотних літальних апарати та автомобіль окупантів. Також українські воїни уразили чотири артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу.

Загалом на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29290