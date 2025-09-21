Інтерфакс-Україна
Події
21:21 21.09.2025

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

1 хв читати
Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Євросоюз уже загалом узгодив 19-й пакет санкцій проти Росії та розраховує на оперативне затвердження.

"Цими тижнями були санкції інших країн: від Японії та Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск", — зазначив Зеленський у вечірньому зверненні, опублікованому в телеграм-каналі у неділю.

Президент наголосив на важливості рішучих дій Сполучених Штатів: "Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть".

 

Теги: #санкції #єс #сша #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 21.09.2025
Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

21:32 21.09.2025
Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

21:13 21.09.2025
Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

10:57 21.09.2025
Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

00:36 21.09.2025
Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

21:40 20.09.2025
Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

19:50 20.09.2025
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини

18:33 20.09.2025
Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

18:24 20.09.2025
Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

12:24 20.09.2025
Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

Канада визнала Державу Палестина - ЗМІ

Велика Британія визнала Палестинську державу

Через ворожі удари суттєво пошкоджено котельню в Чугуєві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА