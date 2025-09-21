Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Євросоюз уже загалом узгодив 19-й пакет санкцій проти Росії та розраховує на оперативне затвердження.

"Цими тижнями були санкції інших країн: від Японії та Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск", — зазначив Зеленський у вечірньому зверненні, опублікованому в телеграм-каналі у неділю.

Президент наголосив на важливості рішучих дій Сполучених Штатів: "Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть".