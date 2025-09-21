Інтерфакс-Україна
Події
07:57 21.09.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 13 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. окупанти завдали 1 ракетний удар по Новоіванівському", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по  Новоданилівці, Ольгівському та Білогірʼю, а 331 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Софіївку, Гуляйполе, Ольгівське, Приморське, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.

Також 7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Новоданилівки та Ольгівського, а 179 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Ольгівського.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів та господарчих будівель.

Між тим, троє людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Василівському районах.

 

Теги: #запорізька #обстріли

