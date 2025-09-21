21 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1306 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1306 RUSSIAN AGRESSION

21 вересня відзначають Міжнародний день миру і День миру в Україні, День хірурга, День працівників лісу.

Також сьогодні Всесвітній день прибирання, День європейського співробітництва, День нульових викидів, Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата.

Міжнародний день миру і День миру в Україні

Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 1981 року з метою підсилення ідеї миру серед усіх країн та народів. Спочатку цей день святкували третього вівторка вересня, але від 2002 року його перенесли на 21 вересня. Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення воєнних конфліктів та створення світу без війн. Цього дня ООН закликає до глобального припинення вогню та відмови від насильства.

Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн — лише в минулому столітті людству судилося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод — стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи та послаблювати військову напругу.

21 вересня національний День миру святкує й Україна — останнім часом це питання для нас є особливо актуальним.

День хірурга в Україні

Це професійне свято було встановлено для визнання важливої ролі хірургів у збереженні здоров’я та життя людей. Хірургія є однією з найскладніших і найвідповідальніших медичних спеціальностей. Хірурги щодня рятують життя, виконують складні операції та приймають важливі рішення під час критичних ситуацій.

День працівників лісу

Кожного року в третю неділю вересня в Україні відзначається День працівника лісу. Це свято присвячується усім захисникам природи та лісового господарства.

Всесвітній день прибирання

Це глобальний рух, який мобілізує мільйони волонтерів у понад 190 країнах для очищення своїх місцевих громад від сміття та відходів. Цей день був започаткований 2018 року, і від того часу став важливою подією для підвищення обізнаності про проблему забруднення довкілля та необхідність відповідального поводження з відходами. Основна мета заходу – об’єднати людей для спільної роботи над збереженням чистоти нашої планети.

День європейського співробітництва

Це свято було започатковане для підкреслення важливості співпраці між європейськими країнами та регіонами. До святкування приєднуються близько 30 країн, і його підтримують такі організації, як Європарламент, Єврокомісія та Європейський комітет регіонів.

День нульових викидів

Це свято було започатковане 2008 року з метою привернення уваги до проблеми забруднення атмосфери та необхідності зменшення викидів шкідливих речовин.

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера

Цей день започаткований 1994 року за ініціативи Міжнародної організації з боротьби з хворобою Альцгеймера для підвищення обізнаності про це захворювання та підтримки пацієнтів і їхніх родин.

Цього дня народилися:

1866 - Англійський письменник Герберт Веллс;

1885 - Український композитор, піаніст Томас де Гартман;

1965 - Український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор Валентин Джима.

Ще в цей день:

1922 - Американський президент Воррен Гардінг підтримує ідею створення єврейської держави в Палестині;

1933 - У Лейпцигу починається судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;

1940 - У Лондоні приймають рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 - Відкривають Львівський театр опери і балету;

1991 - На референдумі 99 % виборців голосують за незалежність Вірменії;

1998 - На американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі;

2000 - Американська співачка Барбра Стрейзанд оголошує про те, що вона покидає сцену;

2019 - Стартує український фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" у Києві;

2022 - Президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби захопити Україну оголошує мобілізацію.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Кондрата

Кондрат був одним із 70 апостолів, які несли Слово Боже після воскресіння Ісуса Христа. Він проповідував у Афінах та Магнезії (східний півострів Фессалії) і був єпископом Афінським. Завдяки його проповідям багато язичників навернулися до християнства, що викликало ненависть серед тих, хто залишався вірним язичницьким віруванням.

Іменини: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр, Петро.