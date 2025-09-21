Інтерфакс-Україна
Події
06:56 21.09.2025

У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

1 хв читати

Президент Франції Еммануель Макрон доручив міністру юстиції посилити реагування на антисемітизм у країні.

"Я знаю занепокоєння французьких євреїв. Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також висловили мені свою вимогу справедливості та захисту", - написав він у соцмережі Х.

Макрон звернувся до міністра юстиції з проханням доручити прокурорам ще більше покращити реагування системи правосуддя на антисемітизм та його нові форми.

"Два гасла: абсолютна пильність та негайне реагування, щоб дуже суворо виявляти та карати винних у антисемітських актах. Перед обличчям ненависті останнє слово завжди буде за Республікою. Нація завжди буде мобілізована", - додав французький президент.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1969368159720202401

Теги: #реагування #антисемітизм #франція

