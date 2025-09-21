Інтерфакс-Україна
Події
00:36 21.09.2025

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Володимир Путін "нехороша людина", оскільки він робить "абсолютно жахливі вчинки", а дивитися на війну України проти Росії варто, як на війну добра проти зла, заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

"У цьому конфлікті є моральна складова. Я думаю, що люди не розуміють протистояння добра та зла, і на це потрібно дивитися саме так. Я маю на увазі, що Путін не є хорошою людиною. Деякі з його вчинків були абсолютно жахливими", - сказав Келлог в інтерв'ю The Telegraph.

Келлог додав, що йому в цих умовах хочеться думати, що він зберіг віру у свою націю. Саме тому він робить все, щоб від імені США допомогти Україні та сподівається, що "ми вийдемо з цього кращими".

"Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані, а я думаю, що так і буде... На цьому шляху будуть деякі труднощі, але якщо це буде добре, тоді я зможу сидіти, відпочивати спокійно і казати: "Знаєте, я...". Є таке прислів'я в Америці: "Ви добре боролися?" І я кажу: "Так, саме там я хочу бути", - резюмував він.

Келлог також вважає, що Путін навряд чи піде на припинення вогню, оскільки розуміє, шо після цього буде важко відновити його знову.

"Тому я завжди віддаю перевагу припиненню вогню. Але президент Трамп хотів би спочатку укласти мирну угоду. Цього буде важко досягти. Путін поки що не хоче цього робити. Путін вважає, що може перемогти військовим шляхом", - каже він, піддавши сумніву, що Путін зможе перемогти.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FYg899_Hpik

