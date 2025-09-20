Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та людей з психіатричних установ, яких силою переправили до Америки.

"Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених та людей з психіатричних установ, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське "керівництво" насильно переправило до Сполучених Штатів Америки", - написав він в соцмережі Х.

За словами Трампа, тисячі людей отримали серйозні поранення та навіть були вбиті "цими "монстрами".

"ЗАБЕРІТЬ ЇХ З НАШОЇ КРАЇНИ ПРЯМО ЗАРАЗ, АБО ЦІНА, ЯКУ ВИ ЗАПЛАТИТЕ, БУДЕ НЕПЕРЕВЕРШЕНОЮ!", - наголосив Трамп.