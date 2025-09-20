Інтерфакс-Україна
Події
19:14 20.09.2025

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до 36, загинула одна людина, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надзвичайники приборкали пожежі. Після обстеження було вирішено тимчасово відселити мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої дніпровської багатоповерхівки. Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, станом на вечір суботи постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом.

У Дніпрі крім багатоквартирних і приватних будинків, потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура.

Як повідомлялося, одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ракетами та БпЛА по Дніпру та області.

Росія здійснила масовану атаку по Дніпру в ніч на суботу, 20 вересня.

 

