Інтерфакс-Україна
Події
18:33 20.09.2025

Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

Фото: Unsplash

Президент України Володимир Зеленський очікує на нові сильні санкції від США та повідомив, що Європа частину своєї роботи виконує.

“Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії. Очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від США. Європа свою частину роботи виконує”, - каже він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський зазначив, що енергоресурси Росії обмежуються. “Також інфраструктура тіньового флоту... Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій. Європа буде протидіяти”, - каже він.

Президент подякував, що Євросоюз врахував українські пропозиції до санкційного пакету.

“Ми постійно ведемо цю роботу з кожним нашим партнером. Звісно, перед усім з Європейським Союзом і також з групою Семи”, - додав він.

Теги: #санкції #сша

UKR.NET- новини з усієї України

