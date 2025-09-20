Зеленський очікує нових потужних санкцій від США
Президент України Володимир Зеленський очікує на нові сильні санкції від США та повідомив, що Європа частину своєї роботи виконує.
“Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії. Очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від США. Європа свою частину роботи виконує”, - каже він у вечірньому відеозверненні в суботу.
Зеленський зазначив, що енергоресурси Росії обмежуються. “Також інфраструктура тіньового флоту... Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій. Європа буде протидіяти”, - каже він.
Президент подякував, що Євросоюз врахував українські пропозиції до санкційного пакету.
“Ми постійно ведемо цю роботу з кожним нашим партнером. Звісно, перед усім з Європейським Союзом і також з групою Семи”, - додав він.