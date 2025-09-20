McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

ПІІ “МакДональдс Юкрейн Лтд.”, яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив 20 вересня у Львові (вул. Шевченка, 311) перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну, повідомили у пресслужбі компанії агентству “Інтерфакс-Україна”.

Як уточнили у компанії, цей ресторан є прикладом виконання глобальних зобов’язань із захисту довкілля та впровадження принципів циркулярної економіки. У дизайні втілили принцип мономатеріальності, коли для виготовлення окремих елементів декору використовують лише один тип матеріалу, що значно спрощує їхню переробку. Також в декорі використовують переважно механічні кріплення, без клею, що дозволяє легко демонтувати елементи для повторного використання, ремонту або переробки.

Декоративні покриття для меблів, стін та стелі виготовлені з використанням перероблених матеріалів, як-от пластику, текстилю, кавових відходів тощо. Наприклад, стільниці та стільці на 100% виконані з переробленого пластику. А стеля на понад 50% складається з перероблених відходів і може розбиратися та використовуватися повторно.

Як і всі інші ресторани “МакДональдз”, заклад у Львові є енергоефективним. Під час будівництва використані сучасні теплоізоляційні матеріали та обладнання, система рекуперації та теплові насоси для суттєвого заощадження енергоресурсів.

Новий “МакДональдз” став 11-м у Львові та 114 в цілому по Україні. Він розміщений у мікрорайоні Рясне, що на північно-західній околиці міста. Завдяки розташуванню біля головної дороги та великому паркувальному майданчику, відвідувати заклад буде зручно і всім, хто подорожує. А для автомобілістів на території облаштовано вісім місць для зарядки електромобілів.

У ресторані площею понад 500 кв.м є 126 місць в залі та ще 104 на терасі.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 114 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.