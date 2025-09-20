Інтерфакс-Україна
12:31 20.09.2025

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Україна дивиться не на бригади, а щоб додаткові гроші на дрони отримував кожен батальйон, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми почали давати напряму гроші бригадам не тільки на дрони. Закрита була можливість купувати пікапи. Ми їм відкрили цю можливість, даємо гроші. Зараз приблизно так: на дрони додаткові гроші на кожен батальйон. Тобто ми вже дивимося не на бригади, а навіть щоб отримував кожен бойовий батальйон”, - сказав він під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Президент пояснив, що командир бригади всередині своєї бригади дивиться, “якщо зараз у нього, наприклад, виконують завдання чотири батальйони, а завтра у нього додалися батальйони безпілотних систем, - ми даємо на кожен батальйон 7-8 мільйонів гривень щомісяця окремо”.

“Тепер ми відкрили можливості їм, і даємо додаткові ще гроші окремо купувати пікапи. Є можливість купувати не лише нові, нові не потрібні, а й старі, всередині держави. Тобто сьогодні у них розв’язані руки”, - резюмував Зеленський.

