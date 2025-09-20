Інтерфакс-Україна
Події
11:15 20.09.2025

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 30 осіб

Фото: Дніпропетровська ОВА

До 30 осіб збільшилось число постраждалих у Дніпрі внаслідок масованої повітряної атаки РФ на область, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 10:59 суботи.

“Це звірячий терор цивільних. Який залишає по собі руйнування й горе. Але згуртованість наших людей сильніша… Збільшилася й кількість постраждалих. На зараз їх 30. З них 12 – у лікарні”, - написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про 26 постраждалих та одного загиблого.

 

