Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що Україні слід враховувати реалії російської окупації частини території і дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі. Про це Келлог сказав в інтерв'ю The Telegraph, опублікованому у п'ятницю.

На питання про систематичні відтермінування Трампом рішучих кроків щодо Росії Келлог відповів, що президент США "намагається дати дипломатії всі шанси".

"Коли він (Трамп – ІФ-У) сказав, що може зупинити війну за 24 години, він прагнув залишити після себе спадщину. Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистість має значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні", - заявив Келлог. Він порівняв наявну ситуацію з періодом перед Другою світовою війною.

"Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми маємо зупинити його (Путіна – ІФ-У) зараз", - сказав Келлог в інтерв'ю The Telegraph.

"Безумовно Путіна і Росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію — просто погляньте на історію. Дайте йому дюйм, то він візьме всю милю", - додав спецпредставник президента США.

Генерал Келлог вважає, що запуск Росією 19 неозброєних дронів у Польщу минулого тижня був навмисним.

"Якби все це сталося одночасно, то, можливо, можна було б назвати це випадковістю. Але шість годин поспіль? Це випробування – спосіб перевірити, як відреагує Захід. І ми маємо реагувати на це як на випробування", - підкреслив він.

На запитання, чи доведеться Україні віддати частину своєї території заради миру, Келлог наголосив, що будь-які такі рішення приймає виключно Україна.

"Трамп не торгує українською землею. Це повноваження Зеленського. Ніхто інший не має права приймати таке рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65%. Луганськ – на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", - заявив Келлог, закликавши Україну дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі.

"Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, зараз вам доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Грайте в довгу гру", - заявив спецпредставник Трампа.