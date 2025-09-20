Інтерфакс-Україна
Події
07:07 20.09.2025

Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

2 хв читати
Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що Україні слід враховувати реалії російської окупації частини території і дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі. Про це Келлог сказав в інтерв'ю The Telegraph, опублікованому у п'ятницю.

На питання про систематичні відтермінування Трампом рішучих кроків щодо Росії Келлог відповів, що президент США "намагається дати дипломатії всі шанси".

"Коли він (Трамп – ІФ-У) сказав, що може зупинити війну за 24 години, він прагнув залишити після себе спадщину. Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистість має значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні", - заявив Келлог. Він порівняв наявну ситуацію з періодом перед Другою світовою війною.

"Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми маємо зупинити його (Путіна – ІФ-У) зараз", - сказав Келлог в інтерв'ю The Telegraph.

"Безумовно Путіна і Росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію — просто погляньте на історію. Дайте йому дюйм, то він візьме всю милю", - додав спецпредставник президента США.

Генерал Келлог вважає, що запуск Росією 19 неозброєних дронів у Польщу минулого тижня був навмисним.

"Якби все це сталося одночасно, то, можливо, можна було б назвати це випадковістю. Але шість годин поспіль? Це випробування – спосіб перевірити, як відреагує Захід. І ми маємо реагувати на це як на випробування", - підкреслив він.

На запитання, чи доведеться Україні віддати частину своєї території заради миру, Келлог наголосив, що будь-які такі рішення приймає виключно Україна.

"Трамп не торгує українською землею. Це повноваження Зеленського. Ніхто інший не має права приймати таке рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65%. Луганськ – на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", - заявив Келлог, закликавши Україну дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі.

"Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, зараз вам доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Грайте в довгу гру", - заявив спецпредставник Трампа.

 

Теги: #путін #війна #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

06:57 20.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців - Генштаб

22:34 19.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

14:14 19.09.2025
Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

13:16 19.09.2025
Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

11:56 19.09.2025
Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

10:41 19.09.2025
Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

09:56 19.09.2025
Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

09:45 19.09.2025
Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

09:14 19.09.2025
РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

До 26-ти зросла кількість постраждалих у Дніпрі

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

Внаслідок масованої ракетної атаки ворога по Дніпру є влучання в житловий будинок - Філатов

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

Зеленський: Масовані повітряні удари – свідома стратегія Росії залякування цивільних

До 26-ти зросла кількість постраждалих у Дніпрі

Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Масована ракетно-дронова атака ворога зафіксована у трьох районах Київської області

Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА