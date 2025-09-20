20 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1305 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1305 RUSSIAN AGRESSION

20 вересня відзначають Всесвітній день рису, Всесвітній день гінекологічної онкології, Всесвітній день паельї, Міжнародний день студентського спорту, День свободи програмного забезпечення, Всесвітній день донора кісткового мозку, Міжнародний день прибирання прибережних територій.

В Україні День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора України.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Євстратія та інших.

Всесвітній день донора кісткового мозку

Припадає щорічно на третю суботу вересня. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість донорства кісткового мозку та гемопоетичних стовбурових клітин, які можуть врятувати життя людям з важкими захворюваннями крові.

Всесвітній день рису

Свято присвячене одному з найважливіших продуктів харчування у світі, який є основним джерелом їжі для більш ніж половини населення планети.

Рис має давню історію, яка починається в центральних областях Китаю вздовж берегів річки Янцзи. Археологи знайшли рисові зерна віком понад 7000 років на цій території. З Китаю рис поширився до Індії, Індонезії, Кореї, Японії, а згодом і до Європи та Америки.

Цей день святкують у різний спосіб: готують страви з рису, проводять кулінарні майстер-класи та фестивалі, а також розповідають про важливість рису для світової економіки та культури.

Міжнародний день прибирання прибережних територій

Припадає на третю суботу вересня. Цей день є важливою глобальною подією, спрямованою на збереження та захист наших океанів, хвиль і пляжів. Мільйони волонтерів по всьому світу збираються разом, щоб прибрати сміття з пляжів і водних шляхів, зменшити забруднення морського середовища та захистити морське життя.

Всесвітній день гінекологічної онкології

Започаткований 2019 року Європейською мережею груп з адвокації гінекологічного раку (ENGAGE) та Європейським товариством гінекологічної онкології (ESGO) з метою підвищення обізнаності про гінекологічні види раку, такі як рак яєчників, матки (ендометрія), шийки матки, вульви та піхви.

Всесвітній день паельї

Присвячений одній з найвідоміших іспанських страв – паельї, яка походить з Валенсії. Паелья стала символом іспанської гастрономії завдяки своєму багатому смаку та культурному значенню. Цього дня у Валенсії проводяться різноманітні заходи, включаючи кулінарні конкурси, де шеф-кухарі з усього світу змагаються за звання найкращого майстра паельї. Людей по всьому світу закликають приготувати паелью на свій смак і поділитися результатами в соціальних мережах з хештегом #WorldPaellaDay.

Паелья має багато варіацій, але основними інгредієнтами зазвичай є рис, шафран, оливкова олія, овочі, м’ясо або морепродукти. Кожен регіон Іспанії має свої унікальні рецепти та способи приготування цієї страви.

Міжнародний день студентського спорту

Свято було започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) 2015 року. Метою цього дня є підкреслення важливої ролі спорту у вищих навчальних закладах та сприяння здоровому способу життя серед студентів.

День фармацевтичного працівника

Щорічно припадає на третю суботу вересня. Це професійне свято було встановлено указом Президента України 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Цей день визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення. В Україні працює понад 350 000 фармацевтів, провізорів та інших представників цієї галузі. Вони забезпечують населення необхідними ліками та допомагають підтримувати здоров’я людей.

День винахідника і раціоналізатора України

Припадає на третю суботу вересня. Це професійне свято було встановлено указом президента України 1994 року. Свято визнає важливий внесок винахідників, раціоналізаторів, інженерно-технічних та наукових працівників у розвиток інноваційного потенціалу країни. Цього дня проводяться різноманітні заходи, включаючи виставки, конференції та нагородження найкращих винахідників і раціоналізаторів.

День свободи програмного забезпечення

Був започаткований 2004 року з метою підвищення обізнаності про вільне та відкрите програмне забезпечення (Free/Open Source Software, FOSS) та його переваги.

Цього дня народилися:

1977 - Український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура;

1982 - Українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська;

1983 - Українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман.

Ще в цей день:

1919 - Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1926 - Очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);

1946 - Відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1954 - ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;

1977 - До ООН вступає В'єтнам;

1991 - Створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);

1992 - На референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;

2003 - На референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;

2008 - В Україні відкривається перший IMAX кінотеатр.

Церковне свято:

День пам’яті святого великомученика Євстратія та інших

Святий був одним із п’яти мучеників, які постраждали за віру в часи правління імператора Діоклетіана. Він був відомий своєю мужністю та відданістю Христу. Євстратій разом зі своїми товаришами витримав жорстокі тортури, але не зрікся своєї віри. Інший святий, преподобномученик Євстратій Печерський, жив у XI столітті в Києві. Він походив з багатої родини, але роздав своє майно бідним і став ченцем у Києво-Печерському монастирі. Під час нападу половців його захопили в полон і продали в рабство. Євстратій відмовився зректися християнства і був розіп’ятий на хресті.

Іменини: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.