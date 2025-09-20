Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у врегулюванні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з китайським лідером Сі Цзіньпіном питання України й РФ і що Китай може сприяти мирному врегулюванню. Трамп сказав про це, відповідаючи на питання журналістів в Білому домі після церемонії підписання указів у п'ятницю.

"Подивимося, що станеться. Я сподіваюся, що нам вдасться зробити це. Ми з президентом Сі це обговорювали, і я гадаю, що він теж насправді хотів би побачити врегулювання, і думаю, що він працюватиме з нами, аби допомогти", - заявив Трамп, розповідаючи про зміст телефонної розмови з Сі Цзіньпіном у п'ятницю.

Окрім того президент США торкнувся теми поставок військової техніки Україні, заявивши, що "не хоче заробляти на цій війні".

"Але насправді ми заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують у нас зброю й техніку", - сказав Трамп.

На питання чи не вважає він порушення повітряного простору Естонії російськими літаками загрозою для НАТО, Трамп відповів, що конкретну відповідь дасть "ще сьогодні чи можливо завтра"

"Мені не подобається, коли таке відбувається. Можуть бути великі проблеми. Але я скажу пізніше. Мене поінформують десь за годину", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=gK9L029BcaM