17:20 19.09.2025

Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

Фото: Мінреінтеграції

У період з 12 по 19 вересня з прифронтових територій евакуйовано майже 6 тис. людей, серед яких понад 1,1 тис. дітей та 200 маломобільних громадян, випливає з даних Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, всього з 1 червня евакуйовано майже 95 тис. осіб, серед них близько 10,5 тис. дітей та понад 3,1 тис. людей з обмеженою мобільністю.

За останній тиждень з Донецької області евакуйовано 4,7 тис. осіб, з них більше 800 дітей. Загалом з 1 червня з області переміщено понад 70,7 тис. людей, з них 6,8 тис. дітей та 500 маломобільних осіб.

З Дніпропетровської області станом на 19 вересня переміщено 14,4 тис. людей, з них 400 (переважно діти) – за останній тиждень. Загалом з 1 червня з області евакуйовано 2,9 тис. дітей та майже 600 маломобільних осіб.

У період з 12 по 19 вересня також евакуйовано близько 100 людей із Сумської області (всього з 1 червня – понад 2,9 тис.), з Херсонської – 700 людей (всього з 1 червня – 3,2 тис.), з яких 140 дітей та 30 маломобільних осіб, з Харківської – 300 осіб (з 1 червня – 2,3 тис.), із Запорізької – 80 осіб (всього з 1 червня – 730 осіб), з них п’ятеро осіб з обмеженою мобільністю.

Зазначається, що в Україні функціонує 19 транзитних центрів, які надають евакуйованим гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу. З початку серпня транзитний центр у Павлограді прийняв 9,5 тис. людей, у Волоському з 23 серпня – 1,1 тис. осіб (обидва - Дніпропетровська обл.). Центр у Лозовій (Харківської обл.) з моменту відкриття 19 серпня прийняв понад 3,5 тис. осіб.

Крім того, в Україні діє 1090 місць тимчасового перебування для евакуйованих осіб, які укомплектовані 77 тис. ліжко-місцями, серед яких наразі вільними залишаються більше 6 тис. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тис. місць, з них вільні 92.

За даними Мінрозвитку, найбільше місць тимчасового перебування утворено у Дніпропетровській області (130), Закарпатській (111), Харківській (78), Кіровоградській (76), Львівській (68), Полтавській (64), Чернівецькій (63), Вінницькій та Івано-Франківській (по 60), Рівненській (58) та Хмельницькій (57) областях.

Як повідомлялося, станом на кінець серпня евакуації потребували майже 218 тис. мешканців Донецької області, 16,5 тис. жителів Дніпропетровської.

