Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

Двоє цивільних зазнали поранень через атаку російських безпілотників у Семенівській громаді, повідомив у п’ятницю вдень начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вʼячеслав Чаус.

“Через атаку російських безпілотників у прикордонному селі Семенівської громади поранені двоє цивільних. 62-річний місцевий житель. І 56-річний чоловік – водій місцевої пожежної команди”, - написав Чаус в телеграм-каналі.

За інформацією, постраждалих ушпиталили, обидва в стані середньої важкості.