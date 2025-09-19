Інтерфакс-Україна
Події
16:25 19.09.2025

Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

1 хв читати

Двоє цивільних зазнали поранень через атаку російських безпілотників у Семенівській громаді, повідомив у п’ятницю вдень начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вʼячеслав Чаус.

“Через атаку російських безпілотників у прикордонному селі Семенівської громади поранені двоє цивільних. 62-річний місцевий житель. І 56-річний чоловік – водій місцевої пожежної команди”, - написав Чаус в телеграм-каналі.

За інформацією, постраждалих ушпиталили, обидва в стані середньої важкості.

Теги: #чернігівська_область #бпла_рф

