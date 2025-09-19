Інтерфакс-Україна
14:39 19.09.2025

Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

Міністр юстиції України Герман Галущенко підписав Третій додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Валлеттський протокол).

Як повідомляє пресслужба Мін’юсту, підписання відбулося 19 вересня у Валлетті (Мальта) під час неформальної конференції міністрів юстиції Ради Європи “Транскордонне співробітництво та взаємна допомога: посилення співпраці для протидії транснаціональній злочинності”. Протокол також підписали ще 15 держав-учасниць Ради Європи.

“Ми повинні йти в ногу з часом, якщо хочемо успішно протидіяти воєнним, організованим та міжнародним злочинам. Європа не може повноцінно реагувати на соціально-політичні виклики і використовувати нові технологічні засоби без оновлення правових рамок. Сьогодні ми підписали важливий документ, який допоможе підвищити ефективність та оперативність взаємної правової допомоги у кримінальних справах в межах Європи”, – сказав Галущенко.

Валлеттський протокол доповнює Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах та два попередні Протоколи, адаптуючи їх до сучасних викликів. Україна була серед держав, які подали свої пропозиції до розробки тексту Валлеттського протоколу.

Серед ключових положень Третього протоколу: спрощення та прискорення процедур взаємної допомоги; розширення переліку випадків, у яких держави-підписанти можуть запитувати взаємну допомогу; ширше застосування електронних комунікацій і відеоконференцій (наприклад, е-докази, допити онлайн); дозвіл на застосування технічних засобів спостереження (наприклад, GPS-трекінг, перехоплення телекомунікацій); встановлення чітких процесуальних строків.

Очікується, що розробка та впровадження цифрових інструментів значно пришвидшить обмін запитами і посилить їхній захист, а також зменшить кількість процесуальних відмов у задоволенні запитів про міжнародну правову допомогу.

Наступний крок після підписання Протоколу – підготовка імпелементаційного закону про внесення змін до чинного законодавства України, щоб належно реалізувати положення Протоколу.

Україна підписала Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах у 1998 році, з 2012 року в Україні набрав чинності Другий додатковий протокол до Конвенції.

Європейська конвенція 1959 року застосовується у відносинах України з 46 державами-членами Ради Європи, а також з 5 державами-не членами РЄ, які приєдналися до цієї Конвенції.

Відповідно до статті 1 Конвенції 1959 року Договірні Сторони зобов’язуються надавати одна одній якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових органів запитуючої Сторони.

Теги: #мінюст #валлеттський_протокол

