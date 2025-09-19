Інтерфакс-Україна
Події
14:28 19.09.2025

Росіяни спотворили висловлювання Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ та поширюють фейк – ЦПД

1 хв читати
Росіяни спотворили висловлювання Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ та поширюють фейк – ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) заявив, що у мережі шириться маніпулятивне твердження, нібито секретар РНБО України та очільник переговорної групи з Росією у Стамбулі Рустем Умєров в ефірі CNN визнав, що Київ “не веде переговорів з Росією щодо завершення війни”.

“Насправді Умєров в ефірі CNN сказав, що Україна очікує реалізації домовленості щодо проведення двосторонньої та тристоронньої зустрічі лідерів України, США й Росії. Крім того, переговори з агресором тривають у гуманітарній площині - зокрема щодо повернення українських військовополонених”, - йдеться у повідомленні ЦПД у п’ятницю.

“Таким чином, поширюване твердження є маніпуляцією і має на меті створити ілюзію, що Київ “відмовляється від мирних ініціатив”“, - наголосили у ЦПД.

Теги: #умєров #маніпуляції #рф

