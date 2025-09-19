Інтерфакс-Україна
Події
14:05 19.09.2025

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія (ЄК) затвердила 19-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, заявила офіційна представниця ЄК Паула Пінью.

“Ми можемо сьогодні підтвердити, що комісія затвердила новий пакет санкцій проти Росії. Йдеться про 19-й пакет. Глава (ЄК) пані (Урсула) фон дер Ляєн виступить із заявою з цієї теми разом із високою представницею (ЄС із закордонних справ) пані (Каєю) Каллас, щоб оголосити цей 19-й пакет санкцій”, - повідомила речниця в п’ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Представниця ЄК потім уточнила, що через графіки фон дер Ляєн і Каллас не зможуть зробити свої заяви безпосередньо перед журналістами. “Я вам підтверджую, що буде заява (у записі) голови фон дер Ляєн на каналі Ebs. Дійсно, неможливо буде поставити запитання”, - сказала Пінью.

Що стосується заяви Каллас, вона не змогла повідомити, чи буде це відео, чи письмовий документ.

Затверджену в п’ятницю законодавчу пропозицію ЄК щодо нових обмежувальних заходів щодо РФ має затвердити одноголосним голосуванням Рада ЄС.

Теги: #єк #санкції_рф

