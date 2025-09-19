Інтерфакс-Україна
Події
11:25 19.09.2025

Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні

Фото: https://mod.gov.ua

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з виконавчим директором німецької компанії FFG Деннісом Бюр’єсом, на якій обговорили проблеми локалізації ремонту бронетехніки в Україні та нові зразки озброєння.

"Першочергово сторони актуалізували статус спільного проєкту з ремонту бронетехніки в Україні: обговорили звітність щодо виконаної роботи, подальші плани та питання, що потребують вирішення. Денніс Бюрʼєс ознайомив Сергія Боєва з обсягами відновлення танків Leopard. За словами виконавчого директора FFG, в Україні побудований ремонтний хаб, який готовий збільшувати обсяги ремонту техніки. Він підкреслив, що компанія має для цього достатню кількість запчастин, працівників та фінансування", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони в п'ятницю.

Сторони також обговорили можливість обміну знищеної техніки на нову задля швидкого забезпечення Сил оборони України.

"Україна зацікавлена у тому, щоб техніка швидше поверталася на поле бою та допомагала нашим військовим виконувати завдання", – цитує Боєва пресслужба Міноборони.

Також представники FFG ознайомили українську сторону з новими зразками озброєння, зокрема того яке потенційно здатне підсилити спроможності щодо збиття дронів.

