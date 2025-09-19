Інтерфакс-Україна
Події
10:01 19.09.2025

Окупанти за минулу добу 59 разів обстріляли Чернігівщину

1 хв читати
Окупанти за минулу добу 59 разів обстріляли Чернігівщину

Російські окупаційні війська минулої доби завдали 59 обстрілів по Чернігівській області, безпілотником атаковано підприємство у Корюківському районі, під атакою – прикордоння, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Усього за минулу добу - 59 обстрілів. Ворог безпілотником атакував територію одного із підприємств у Корюківському районі. Сталася пожежа. Через мінометний обстріл у селі Новгород-Сіверського району зайнявся будинок", - написав він у телеграм-каналі у пятницю.

За його даними, під атакою - прикордонні населені пункти Чернігівського району.

Теги: #атака_рф #чернігівщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 19.09.2025
Сили оборони України знешкодили 71 ворожий безпілотник минулої ночі, є влучання на 6 локаціях, атака триває

Сили оборони України знешкодили 71 ворожий безпілотник минулої ночі, є влучання на 6 локаціях, атака триває

09:16 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

09:14 19.09.2025
РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

07:57 19.09.2025
Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

21:03 18.09.2025
Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

10:17 18.09.2025
Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

09:19 18.09.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

08:36 18.09.2025
Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

08:23 18.09.2025
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

07:20 18.09.2025
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

Шмигаль: наразі 25 іноземних оборонних компаній проходять процедуру локалізації виробництва в Україні

Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

УЧХ та Нацагентство з питань держслужби підписали меморандум про співпрацю

У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

74-річний чоловік поранений у Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дроном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА