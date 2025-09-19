Окупанти за минулу добу 59 разів обстріляли Чернігівщину

Російські окупаційні війська минулої доби завдали 59 обстрілів по Чернігівській області, безпілотником атаковано підприємство у Корюківському районі, під атакою – прикордоння, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Усього за минулу добу - 59 обстрілів. Ворог безпілотником атакував територію одного із підприємств у Корюківському районі. Сталася пожежа. Через мінометний обстріл у селі Новгород-Сіверського району зайнявся будинок", - написав він у телеграм-каналі у пятницю.

За його даними, під атакою - прикордонні населені пункти Чернігівського району.