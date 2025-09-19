Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка закликає регіони працювати над антидискримінаційними практиками і прозорими публічними закупівлями для отримання доступу до фінансування Європейського Союзу.

"Він відзначив важливість практичної роботи регіонів, від антидискримінаційних практик та екологічних процедур до прозорих публічних закупівель і якісної статистики. За його словами, це фундамент для отримання доступу до фінансування ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра по результатам установчої онлайн-зустрічі Качки із заступниками голів обласних та Київської міської військових адміністрацій щодо підтримки і готовності регіонів до процесу європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, використання і звітування з міжнародної технічної допомоги.

Також він відзначив важливість співпраці регіонів з Міністерством розвитку громад та територій і наголосив на важливості єдності зусиль і партнерства із міністерством у реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027 роки.

За словами віцепрем’єра, розвиток інституту заступників голів ОВА з питань євроінтеграції є стратегічною інвестицією у спроможність регіонів, що допоможе підтримувати сталість реформ.

"Ваше завдання – показати, що євроінтеграція приносить практичну користь кожному мешканцю області. Від ремонтів доріг до модернізації інфраструктури – все це має стати видимим результатом нашої спільної роботи", - наголосив Качка.

Зазначається, що у межах зустрічі сторони розглянули, зокрема: стратегічне бачення регіонального виміру євроінтеграції та роль заступників голів ОВА у впровадженні acquis ЄС; ключові виклики та завдання на регіональному рівні у процесі євроінтеграції, включаючи виконання enabling conditions, передбачених регламентами ЄС; практичне застосування європейських стандартів на регіональному рівні.