Інтерфакс-Україна
Події
18:49 18.09.2025

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

1 хв читати
"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

АТ “Укрзалізниця” відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок вчорашнього нічного обстрілу країною-агресором РФ, всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком.

Згідно з повідомленням “УЗ” в Телеграм-каналі в четвер, чотири зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі через атаку, досі прямують із затримками у понад годину.

Зазначається, що поїзд №32 Перемишль-Запоріжжя сьогодні курсуватиме лише до Дніпра, прибуде орієнтовно о 20:00.

“Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям ми доставимо окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки”, - додала компанія.

Частина вагонів поїзда №38 Запоріжжя–Київ через затримку після ворожої атаки залишиться в Дніпрі. Таким чином, із Запоріжжя до поїзда №38 додадуть резервні вагони, у  Дніпрі  пасажири пересядуть у свої вагони після причепдення до потяга №38.

“Залізничники продовжують робити все, щоб рух країною не зупинявся”, - наголосив перевізник.

Як повідомлялося, 17 вересня низка потягів “Укрзалізниці” через масовану нічну російську атаку змушена прямувати в об’їзд, що спричинило значні затримки. Ворог атакував електропідстанції, що призвело до затримок у русі пасажирських поїздів на дніпровському та одеському напрямках.

Теги: #укрзалізниця #обстріл #відновлення #ділянка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 18.09.2025
Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

09:19 18.09.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

23:05 17.09.2025
Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

Нічна атака РФ спричинила затримки низки поїздів через вимушені об’їзди – "Укрзалізниця"

19:42 17.09.2025
Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

17:18 17.09.2025
Всі цивільні служби з Борової планується перевести у безпечніші райони – Синєгубов

Всі цивільні служби з Борової планується перевести у безпечніші райони – Синєгубов

13:58 17.09.2025
Через ворожий удар на Харківщині загинув літній чоловік

Через ворожий удар на Харківщині загинув літній чоловік

10:38 17.09.2025
Співробітники УЧХ постраждали внаслідок російської атаки БпЛА

Співробітники УЧХ постраждали внаслідок російської атаки БпЛА

07:15 17.09.2025
Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

19:54 16.09.2025
У Херсоні через обстріл загинув місцевий житель

У Херсоні через обстріл загинув місцевий житель

19:11 16.09.2025
Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА