"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

АТ “Укрзалізниця” відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок вчорашнього нічного обстрілу країною-агресором РФ, всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком.

Згідно з повідомленням “УЗ” в Телеграм-каналі в четвер, чотири зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі через атаку, досі прямують із затримками у понад годину.

Зазначається, що поїзд №32 Перемишль-Запоріжжя сьогодні курсуватиме лише до Дніпра, прибуде орієнтовно о 20:00.

“Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям ми доставимо окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки”, - додала компанія.

Частина вагонів поїзда №38 Запоріжжя–Київ через затримку після ворожої атаки залишиться в Дніпрі. Таким чином, із Запоріжжя до поїзда №38 додадуть резервні вагони, у Дніпрі пасажири пересядуть у свої вагони після причепдення до потяга №38.

“Залізничники продовжують робити все, щоб рух країною не зупинявся”, - наголосив перевізник.

Як повідомлялося, 17 вересня низка потягів “Укрзалізниці” через масовану нічну російську атаку змушена прямувати в об’їзд, що спричинило значні затримки. Ворог атакував електропідстанції, що призвело до затримок у русі пасажирських поїздів на дніпровському та одеському напрямках.