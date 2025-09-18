Інтерфакс-Україна
Події
17:56 18.09.2025

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

2 хв читати
Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

(розширена)

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер прийняла закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Згідно з трансляцією засідання, “за” проголосував 271 народний депутат.

У пояснювальній записці до відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради відзначається, що засновники шкіл повинні створити безпечне освітнє середовище та забезпечити виконання вимог охорони праці й безпеки життєдіяльності. Керівники закладів мають сприяти профілактичній роботі серед учнів, спрямованій на запобігання правопорушенням. Також у школах стане обов’язковим дотримання правил перебування, визначення переліку заборон і обмежень щодо осіб, які можуть залучатися до охорони.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, з набуттям чинності змін до закону засновники й керівники шкіл будуть відповідальні за впровадження низки заходів безпеки.

Зокрема, у школах упроваджуватимуть чіткі правила перебування на території та в приміщеннях закладу, щоб усі учасники освітнього процесу почувалися безпечно, кожна школа затверджуватиме правила доступу і перебування в ній самостійно — на основі типових правил Міносвіти і Міністерства внутрішніх справ, які розроблять найближчим часом.

Також заклади освіти мають забезпечити обов’язкове огородження території або чітке визначення її меж на місцевості, що зменшить ризики потрапляння сторонніх осіб, а також облаштувати будівлі тривожними кнопками.

Крім того, закон визначає категорії осіб, які можуть бути небезпечними і яким забороняється доступ до школи, зокрема, це особи: у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; ті, які мають із собою небезпечні предмети чи речовини; ті, які приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю.

Серед іншого, посилюються також вимоги до осіб, які працюють у школах або яких залучають до освітнього процесу, зокрема, заборонено залучати осіб, які: мають непогашену або незняту судимість; визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості; притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

“Важливо: ухвалений законопроєкт також визначає, що в державних і комунальних школах заходи безпеки фінансуються засновником або іншими законними джерелами, але без залучення коштів учнів та їхніх батьків”, - наголосили у відомстві.

Теги: #безпека #закон #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 18.09.2025
Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

14:36 18.09.2025
Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гумдопомоги

Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гумдопомоги

13:43 18.09.2025
Закон про професійну освіту набув чинності

Закон про професійну освіту набув чинності

12:26 18.09.2025
Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

18:44 17.09.2025
Максим Чернявський представив X-Finder - бездротовий металошукач для безпечного розмінування

Максим Чернявський представив X-Finder - бездротовий металошукач для безпечного розмінування

09:36 09.09.2025
Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

10:04 08.09.2025
У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

09:42 08.09.2025
Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

Міносвіти не зобов’язує школи користуватися конкретною системою електронних щоденників

10:40 06.09.2025
Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

11:07 05.09.2025
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Мін’юст спростовує інформацію про нібито витік даних українців під час тестування е-Нотаріату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА