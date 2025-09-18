Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

Посольство України в Польщі назвало провокаційною та неприйнятною заяву колишнього польського прем’єр-міністра Лешка Міллера, який різко розкритикував слова президента України Володимира Зеленського стосовно обороноздатності Польщі та назвав його “російською маріонеткою”.

“Провокаційні та неприйнятні висловлювання колишнього прем’єр-міністра Польщі Лешка Міллера на адресу президента України напередодні важливого візиту до Києва віце-прем’єр-міністра, міністра національної оборони Республіки Польща (Владислава Косіняк-Камиша – ІФ-У) ми розцінюємо як спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею”, - заявили у посольстві.

Там зазначили, що Україна першою запропонувала Польщі практичну допомогу після російської дронової атаки в ніч на 10 вересня.

“Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії Росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України і Польщі. Безпека ґрунтується на конкретних, реальних діях, а не на порожній риториці. Кожен практичний крок на шляху до співпраці, зміцненні оборонних можливостей та захисту життя має реальну цінність”, - резюмували у документі.

Як повідомили у середу польські ЗМІ, експрем’єр Лешек Міллер розкритикував Володимира Зеленського за його слова про те, що Польща не зможе врятувати населення в разі масового нападу.

“Це типова російська маріонетка. Людина, яка поширює російську пропаганду і каже, що Польща беззахисна, є російською маріонеткою. Звичайно, він не повинен так говорити”, — заявив Міллер у студії Радіо ZET. Він додав, що Польща робить усе, щоб не шкодити Україні, а допомагати їй.

Як відомо з відкритих джерел, Лешек Цезарій Міллер (Leszek Cezary Miller) — польський політик, прем’єр-міністр Польщі з 19 жовтня 2001 по 2 травня 2004. Депутат Сейму I, II, III і IV скликань (до 2005 року). Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи. Зокрема, у лютому 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну.