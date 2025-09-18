Інтерфакс-Україна
Події
17:14 18.09.2025

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

2 хв читати
Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

Посольство України в Польщі назвало провокаційною та неприйнятною заяву колишнього польського прем’єр-міністра Лешка Міллера, який різко розкритикував слова президента України Володимира Зеленського стосовно обороноздатності Польщі та назвав його “російською маріонеткою”.

“Провокаційні та неприйнятні висловлювання колишнього прем’єр-міністра Польщі Лешка Міллера на адресу президента України напередодні важливого візиту до Києва віце-прем’єр-міністра, міністра національної оборони Республіки Польща (Владислава Косіняк-Камиша – ІФ-У) ми розцінюємо як спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею”, - заявили у посольстві.

Там зазначили, що Україна першою запропонувала Польщі практичну допомогу після російської дронової атаки в ніч на 10 вересня.

“Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії Росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України і Польщі. Безпека ґрунтується на конкретних, реальних діях, а не на порожній риториці. Кожен практичний крок на шляху до співпраці, зміцненні оборонних можливостей та захисту життя має реальну цінність”, - резюмували у документі.

Як повідомили у середу польські ЗМІ, експрем’єр Лешек Міллер розкритикував Володимира Зеленського за його слова про те, що Польща не зможе врятувати населення в разі масового нападу.

“Це типова російська маріонетка. Людина, яка поширює російську пропаганду і каже, що Польща беззахисна, є російською маріонеткою. Звичайно, він не повинен так говорити”, — заявив Міллер у студії Радіо ZET. Він додав, що Польща робить усе, щоб не шкодити Україні, а допомагати їй.

Як відомо з відкритих джерел, Лешек Цезарій Міллер (Leszek Cezary Miller) — польський політик, прем’єр-міністр Польщі з 19 жовтня 2001 по 2 травня 2004. Депутат Сейму I, II, III і IV скликань (до 2005 року). Займає проросійську позицію та поширює кремлівські наративи. Зокрема, у лютому 2025 року заявив, що українські націоналістичні формування нібито жорстоко вбили 16 тис. російськомовних українців, що буцімто стало причиною повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Теги: #посольство #польща #міллер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:04 18.09.2025
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

10:34 18.09.2025
Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

21:32 17.09.2025
Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

18:08 17.09.2025
Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

15:08 17.09.2025
Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

20:17 16.09.2025
Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

18:13 16.09.2025
Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

17:09 16.09.2025
Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

09:00 16.09.2025
Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Мін’юст спростовує інформацію про нібито витік даних українців під час тестування е-Нотаріату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА