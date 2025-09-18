Інтерфакс-Україна
Події
16:04 18.09.2025

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

1 хв читати
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відзначив важливість посилення польсько-української оборонної співпраці з огляду на те, що лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні.

“Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив”, - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві.

Косіняк-Камиш наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.

“Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів”, - зазначив міністр.

Водночас глава Міноборони Польщі заявив, що РФ хоче посіяти розбрат між поляками і українцями, а також поляками всередині Польщі, між країнами НАТО. За його словами, це є однією зі стратегічних цілей РФ - знищення співпраці та порозуміння всередині та між Україною та Польщею.

“Ми не можемо цього допустити і не допустимо цього”, - запевнив міністр.

Теги: #польща #україна #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 18.09.2025
Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:32 18.09.2025
Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

10:34 18.09.2025
Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

03:41 18.09.2025
Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

21:32 17.09.2025
Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

20:00 17.09.2025
Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

18:08 17.09.2025
Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

15:08 17.09.2025
Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

13:05 17.09.2025
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

ОСТАННЄ

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Мін’юст спростовує інформацію про нібито витік даних українців під час тестування е-Нотаріату

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, який переховується за кордоном

ГУР спростувало інформацію про конфлікт з Офісом президента

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

Apartel Skhidnytsya за рік обслужив майже 60 тис. відпочивальників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА