Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відзначив важливість посилення польсько-української оборонної співпраці з огляду на те, що лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні.

“Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що для багатьох, хто намагається про це забути десь у Польщі, у світі, потрібно ще раз це усвідомити. Для цього потрібна наша співпраця, і ми маємо її посилити в галузі набуття спроможностей та спільних ініціатив”, - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві.

Косіняк-Камиш наголосив на необхідності використання всіх можливостей Польщі, України та Європи, щоб реалізовувати співпрацю підприємств, спільні ініціативи, будівництво заводів.

“Ми маємо велику армію і хочемо скористатися вже великим досвідом української армії. Ця війна змінила поле бою, змінила сприйняття, стратегію, залучення сил і засобів”, - зазначив міністр.

Водночас глава Міноборони Польщі заявив, що РФ хоче посіяти розбрат між поляками і українцями, а також поляками всередині Польщі, між країнами НАТО. За його словами, це є однією зі стратегічних цілей РФ - знищення співпраці та порозуміння всередині та між Україною та Польщею.

“Ми не можемо цього допустити і не допустимо цього”, - запевнив міністр.