13:38 18.09.2025

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Деякі європейські дипломати стверджують, що президент США Дональд Трамп висунув свої вимоги щодо антиросійських санкцій, знаючи, що ЄС їх не виконає, що дозволило б йому уникнути посилення економічного тиску на РФ, пише The Wall Street Journal.

"Дослухатися до закликів Трампа щодо жорстких санкцій проти Китаю та Індії і повністю припинити закупівлю російської нафти - складне завдання для Європи. Фон дер Ляєн заявила, що наполягатиме на тому, щоб ЄС прискорив реалізацію свого плану щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2027 року, але будь-який крок щодо припинення імпорту енергоносіїв наштовхнеться на Угорщину і Словаччину, які сильно залежать від російського імпорту. Однак тісні зв'язки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Трампом можуть зробити його більш піддатливим до тиску з боку Вашингтона. Набагато більші економіки, такі як Німеччина, Франція та Італія, також купують російські енергоносії", - зазначається у повідомленні.

За словами європейських дипломатів, цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти РФ, щоб з'ясувати, як його посилити. Після розмови з президентом у вівторок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова пропозиція щодо санкцій вдарить по банківському сектору РФ додатковими обмеженнями, а також покарає її криптовалютні ринки та енергетичний сектор.

Окремо Трамп закликав Європу скористатися замороженими російськими активами, які перебувають у Бельгії з початку вторгнення Москви в Україну, за словами людей, знайомих із розмовами президента з лідерами блоку. Білий дім не відразу відповів на прохання про коментар. Європейці розглядають шляхи використання цих активів для підтримки Києва після того, як вони неохоче використовували їх, побоюючись завдати шкоди репутації блоку як місця призначення для світового капіталу.

Європейський Союз, наголошує видання, виключив використання тарифів проти Індії та Китаю. Він вважає за краще застосовувати санкції до фірм і людей, які порушують його обмеження, а не використовувати тарифи для тиску на інші країни, як це робить Трамп.

Очікується, що до нового пакету санкцій потрапить низка китайських фірм. Цього літа ЄС запровадив санкції проти великого індійського нафтопереробного заводу, хоча нові санкції проти індійських фірм малоймовірні, оскільки Брюссель прагне укласти угоду про вільну торгівлю з Індією.

Європейські лідери вже давно закликають Трампа запровадити більш жорсткі санкції проти Росії та її прихильників, водночас продовжуючи купувати російські енергоносії та дозволяючи деяким російським банкам продовжувати доступ до системи Swift, глобальної мережі фінансових транзакцій, що базується в Бельгії. Європа також ухиляється від вторинних санкцій проти країн, які фінансують військові зусилля Москви.

Блок запровадив низку фінансових, енергетичних та економічних санкцій і значно скоротив імпорт російського газу. Досі Трамп не втілив у життя свої давні погрози запровадити каральні заходи проти Росії, хоча час від часу посилював свою риторику після особливо смертоносних російських атак на українське цивільне населення. Однак він запровадив 50% тарифи на індійський імпорт як покарання за те, що країна купує величезні обсяги російської нафти.

Теги: #трамп #єс #санкції_рф

