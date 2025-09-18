Інтерфакс-Україна
Події
13:34 18.09.2025

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

"Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він пояснив, що ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.

"Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", - зазначив міністр оборони.

За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. "…Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу", - додав Шмигаль.

