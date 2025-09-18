Інтерфакс-Україна
Події
08:36 18.09.2025

Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

1 хв читати
Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів семеро постраждалих, серед яких одна дитина, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - сказано в його телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Садове, Антонівка, Придніпровське, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Дослідне, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Надіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Зміївка, Урожайне, Костирка, Крупиця, Новорайськ, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Осокорівка, Дудчани, Милове, Бургунка, Вірівка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Золота Балка, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

