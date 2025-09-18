Інтерфакс-Україна
Події
08:11 18.09.2025

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів, 2 танка, 33 артсистеми, 390 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1098380 (+930) осіб, танків – 11191 (+2) од, бойових броньованих машин – 23277 (+0) од, артилерійських систем – 32879 (+33) од, РСЗВ – 1491 (+1) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122), спеціальна техніка – 3965 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:41 18.09.2025
Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

08:13 17.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

06:41 17.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

22:12 16.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

08:18 16.09.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 72 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 72 од. спецтехніки

23:50 15.09.2025
Росіяни перевдяглися в цивільних та намагалися потрапити до н.п. Ямпіль для диверсій в тилу Сил оборони - Генштаб

Росіяни перевдяглися в цивільних та намагалися потрапити до н.п. Ямпіль для диверсій в тилу Сил оборони - Генштаб

07:19 14.09.2025
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

07:50 12.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

07:30 11.09.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

07:32 10.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

ОСТАННЄ

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтавщини – Когут

Трамп визнав "терористичною організацією" рух "Антифа" в США

Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

18 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА