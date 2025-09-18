Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів, 2 танка, 33 артсистеми, 390 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1098380 (+930) осіб, танків – 11191 (+2) од, бойових броньованих машин – 23277 (+0) од, артилерійських систем – 32879 (+33) од, РСЗВ – 1491 (+1) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122), спеціальна техніка – 3965 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.