Інтерфакс-Україна
Події
07:18 18.09.2025

Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

1 хв читати

Через атаку російських безпілотників в ніч на четвер у Бориспільському районі Київщини сталося загорання складських приміщень, повідомляє Київська ОВА.

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", - сказано в повідомленні.

Також наслідки ворожої атаки фіксують у Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.

Наразі повідомлень про постраждалих не надходило.

 

Теги: #атака_бпла_рф #пожежа #київська

